Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев вышел с больничного. Как сообщили нам в администрации Владимирской области, 20 января он сдал отрицательный тест на коронавирус. Уже с сегодняшнего дня (21 января) он работает в обычном режиме, находясь на своем рабочем месте в "белом доме".

Напомним, что Александр Авдеев заболел коронавирусом в конце январских праздников. Сданные анализы подтвердили диагноз, поэтому в течение 9 дней глава региона работал дистанционно, проводя общение по видеосвязи. В таком формате Авдееву даже пришлось проводить экстренное совещание по теме зимней уборки региона.