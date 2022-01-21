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Общество21 января 2022 7:29

Александр Авдеев вышел с больничного

Врио губернатора Владимирской области сдал отрицательный тест на коронавирус
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев вышел с больничного. Как сообщили нам в администрации Владимирской области, 20 января он сдал отрицательный тест на коронавирус. Уже с сегодняшнего дня (21 января) он работает в обычном режиме, находясь на своем рабочем месте в "белом доме".

Напомним, что Александр Авдеев заболел коронавирусом в конце январских праздников. Сданные анализы подтвердили диагноз, поэтому в течение 9 дней глава региона работал дистанционно, проводя общение по видеосвязи. В таком формате Авдееву даже пришлось проводить экстренное совещание по теме зимней уборки региона.