Во Владимирской области коронавирус диагностирован у 282 человек

Во Владимирской области за прошедшие сутки 21 января лабораторно подтверждено 282 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

80 случаев во Владимире, 38 - в Ковровском, 36 - в Муромском, 20 - в Кольчугинском, 19 - в Вязниковском, 18 - в Гусь-Хрустальном, по 14 заболевших в Петушинском и Юрьев-Польском районах, 9 заболевших в Гороховецком и Меленковском, 6 - в Александровском и Камешковском, 4 в Радужном, 3 - в Суздальском и по 2 в Судогодском, Собинском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 85 333 случая заболевания (20156 сл. в г. Владимире, 9564 сл. в Муромском, 8215 сл. в Ковровском, 4089 сл. в Петушинском, 3781 сл. в Кольчугинском, 4605 сл. в Александровском, 3535 сл. в Юрьев-Польском, 9424 сл. в Гусь-Хрустальном, 1104 сл. в Судогодском, 2626 сл. в Собинском, 874 сл. в г. Радужный, 2833 сл. в Киржачском, 1826 сл. в Камешковском, 1929сл. в Гороховецком, 2152 сл. в Меленковском, 3669 сл. в Вязниковском, 3468 сл. в Суздальском, 1483 сл. в Селивановском).