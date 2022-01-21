ЗАГСы Владимирской области жалуются на нехватку финансирования

19 января прошло заседание комитета по госустройству Законодательного Собрания, где поднялся вопрос о выживаемости ЗАГСов.

По словам директоров учреждений, из-за действующей на данный момент федеральной методики определения финансирования ЗАГСы оказались на грани закрытия. Если кратко обрисовать проблему, ЗАГСы получают средств меньше, чем им необходимо на выполнение своих функций. На материальные расходы выделяется лишь 20 процентов от общего фонда. Из-за недостаточного финансирования приходится урезать буквально все расходы – от закупки скрепок до сокращения ставок.

«Если бы не 20% выделялось на материальные расходы, а, скажем, 30 – было бы уже получше», - поделилась мнением заведующая муромским ЗАГСом Марина Мышленник.

Депутаты пришли к решению о необходимости найти способы софинансировать ЗАГСы из областного бюджета, в частности, из фондов государственных программ. Кроме того, комитет предложил обладминистрации еще раз обратиться в Правительство с инициативой пересмотреть методику расчета финансирования, подчеркивая в аргументации особую социальную важность ЗАГСов.