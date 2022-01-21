Во Владимире пройдут массовые проверки водителей

По данным Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области, по итогам 2021 года на территории города Владимира увеличился рост аварийности с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения.

В целях усиления профилактической работы сотрудники региональной Госавтоинспекции в пятницу, 21 января, проведут на территории областного центра рейды, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.