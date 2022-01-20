Во Владимире директора ЦУГД накажут за рухнувшую крышу перехода

Как сообщает прокуратура Владимирской области, после инцидента, случившегося утром 14 января на улице Большой Нижегородской, где возле химзавода из-за снега обрушилась часть крыши подземного переходного перехода, надзорное ведомство провело проверку.

В ходе проверки выяснилось, что причиной обрушения секции крыши стали именно снежные массы, которые вовремя не убрали.

В связи с этим 18 января на директора МКУ «Центр управления городскими дорогами» Руслана Юсупова было возбуждено дело об административном правонарушении по статье « Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог или других дорожных сооружений».

Ранее за плохую уборку снега на него уже было возбуждено аналогичное административное дело, по итогам которого руководителя МКУ оштрафовали на крупную сумму.

Вместе с тем, прокуроры констатируют, что ситуация с уборкой Владимира от снега все еще остается удручающей. В ходе проверок содержания придомовых территорий с начала года уже выявлено более 160 нарушений, еще 50 нарушений зафиксировано в части плохого содержания дорожной сети. Повсеместно наблюдаются завалы снега, наледь на лестницах, сосульки на крышах домов и многие другие снежные «сюрпризы».

Всего по результатам проверок внесено 164 представления и возбуждено 101 дело об административных правонарушениях.