Во Владимире задержан руководитель аппарата областной администрации

Ранее появилась информация о том, что руководитель аппарата администрации Владимирской области Георгий Усков был задержан. Официально эти сведения правоохранительные органы пока не подтверждают, однако наш источник в самой администрации уточнил некоторые сведения.

- Усков сегодня приезжал на работу в сопровождении сотрудников неких правоохранительных органов, после чего в его кабинете произвели обыск. После этого все вместе они уехали, но нельзя сказать точно, был ли он задержан и где теперь находится, - рассказал собеседник.

Также сотрудники обладминистрации пока не могут назвать причину, по которой мог быть задержан руководитель аппарата. В региональном СКР ответили, что сведения на данный момент уточняются.

Георгий Усков стал руководителем аппарата при бывшем губернаторе Владимире Сипягине, на должность его назначили в декабре 2019 года. Ранее он занимал должность заместителя этого подразделения, а до этого работал во Владимирском областном суде.