В Кольчугинском районе во время пожара в жилом доме спасен спавший человек

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, информация о пожаре в деревне Сукманиха на улице Первой поступила на пульт диспетчеров пожарной охраны в 11.39.

Информацию передал коллегам старший сержант МЧС Андрей Балуков, который проезжал во внеслужебное время мимо горящего дома на автомобиле. Он тут же остановился и бросился внутрь, так как заметил припаркованную у дома машину и решив, что внутри могут находиться люди.

На диване в комнате действительно спал человек. Тогда Андрей взял его на руки и вытащил из помещения на улицу, передав соседям. Далее сотрудник МЧС вызвал коллег и поспешил отогнать подальше машину хозяев.

Вскоре подоспели семь сотрудников Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона на двух машинах, которые ликвидировали пожар на площади 104 квадратных метра. Благодаря Андрею Балукову, пострадавших на этом пожаре нет. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС, а самого старшего сержанта планируется представить к награде.