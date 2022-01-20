Директора Суздальского лесничества оштрафовали за превышение служебных полномочий

Местного жителя обвиняли в том, что являясь должностным лицом - директором ГКУ ВО «Суздальское лесничество» - он злоупотребил своими должностными полномочиями, предусмотренными должностной инструкцией, и лишил возможности граждан, фактически состоящих в очереди на получение лесных насаждений в списке очерёдности, получить лесные насаждения в 2021 году. Кроме того, директор допустил существенные нарушения охраняемых законом интересов общества и государства, выразившиеся в неисполнении возложенных на государственные органы обязанностей по реализации законных прав человека и гражданина.

Судом руководителю назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.