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Общество20 января 2022 11:55

Во Владимире Станция «скорой помощи» переедет в новое здание

В настоящее время оно находится в стадии проектирования
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, новое здание станции скорой медицинской помощи во Владимире в настоящее время находится в стадии проектирования. Расположится оно в Добром, недалеко от гипермаркета «Глобус».

По плану, там разместятся диспетчерский отдел, а также основные силы СМП, в настоящее время обслуживающей не только Владимир, но и Судогодской, Суздальский, а также Юрьев-Польский районы.

Что касается старого здания станции на улице Матросова, то его не забросят. Планируется, что в нем останется действовать подстанция, которая станет оказывать медицинскую помощь жителям Октябрьского района.

Конкретных сроков по окончанию строительства новой СМП пока не называется.