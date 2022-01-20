Во Владимире Станция «скорой помощи» переедет в новое здание

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, новое здание станции скорой медицинской помощи во Владимире в настоящее время находится в стадии проектирования. Расположится оно в Добром, недалеко от гипермаркета «Глобус».

По плану, там разместятся диспетчерский отдел, а также основные силы СМП, в настоящее время обслуживающей не только Владимир, но и Судогодской, Суздальский, а также Юрьев-Польский районы.

Что касается старого здания станции на улице Матросова, то его не забросят. Планируется, что в нем останется действовать подстанция, которая станет оказывать медицинскую помощь жителям Октябрьского района.

Конкретных сроков по окончанию строительства новой СМП пока не называется.