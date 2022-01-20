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Общество20 января 2022 11:15

Глава города Андрей Шохин ушел на больничный

Сейчас он работает удаленно
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Глава города Владимира Андрей Шохин сейчас находится на больничном и работает дистанционно из дома.

Напомним, что перед командировкой Шохин сдал экспресс-тест на коронавирус, и он оказался положительным. Он должен был повторно сдать тест, но пока о его результатах неизвестно.

Официальные обязанности главы города временно исполняет его первый заместитель Владимир Гарев.

Кстати, врио губернатора Александр Авдеев до сих пор находится на больничном с коронавирусом. Он переносит ковид в легкой форме и работает дистанционно.