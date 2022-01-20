На улице Урицкого запретят парковку

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Улицу Урицкого решили закрыть для автомобилей. Как сообщает администрация города Владимира, "в целях обеспечения безопасности дорожного движения по улице Урицкого будет осуществлено ограничение парковки транспортных средств согласно приложенной схеме".

Если проще, то на улице с односторонним движением решили запретить парковаться машинам. Скорее всего, это сделано для того, чтобы упросить жизнь коммунальщикам, которые не могли очистить дорогу от снега. Запрещена парковка будет на участке от улицы Муромской до улицы Карла Маркса.

В любом случае, изменения в движении вступят в силу не сейчас, а ближе к середине февраля.