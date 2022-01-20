В 2021 году владимирские трансфузиологи заготовили 12,2 тысячи литров крови

В минувшем году во Владимирской области сдали кровь 7130 доноров, из них 1900 стали донорами впервые. В результате заготовлено 12 200 литров крови. Эти объемы полностью обеспечили потребности медицинских организаций в крови и ее компонентах.

В регионе также регулярно проводятся выездные заготовки крови. В 2021 году было совершено 165 выездов мобильного донорского комплекса в различные предприятия и организации Владимирской области, в том числе сферы здравоохранения.

Во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5), в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а).

Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе необходимо иметь паспорт.

Получить подробную информацию о донорстве и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по бесплатному телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.