В Александрове отец задолжал алиментов на 550 тысяч рублей

В отделении судебных приставов Александровского района находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание собственной дочери в размере 1/4 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Однако алименты мужчина не платил и накопил долг - больше 550 тысяч рублей.

У должника был отечественный автомобиль. Пришлось приставам запретить регистрационные действия, а также ограничить выезд за границу. Только после этого мужчина погасил дол перед дочерью.

Текущие алиментные платежи остаются на контроле у судебных приставов.