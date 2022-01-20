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Общество20 января 2022 10:04

В Александрове отец задолжал алиментов на 550 тысяч рублей

Заплатил он их только после того, как приставы ввели ограничительные меры
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В отделении судебных приставов Александровского района находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментов на содержание собственной дочери в размере 1/4 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Однако алименты мужчина не платил и накопил долг - больше 550 тысяч рублей.

У должника был отечественный автомобиль. Пришлось приставам запретить регистрационные действия, а также ограничить выезд за границу. Только после этого мужчина погасил дол перед дочерью.

Текущие алиментные платежи остаются на контроле у судебных приставов.