Во Владимире благоустроят в четыре раза меньше дворов по сравнению с прошлым годом

Во Владимире обнародовали список дворов многоквартирных домов, благоустройство которых будет проводиться по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

В перечень вошли дворы домов по адресам: Северная, 25, Пичугина, 7, Перекопский военный городок, 2, проспект Ленина, 45, Строителей, 2 (мкр. Оргтруд), Верхняя Дуброва, 18-а, Соколова-Соколенка, 6, Растопчина, 45, Гастелло, 17, Завадского, 5, проспект Строителей, 4-а, Доватора, 3-а.

Напомним, что в 2021 году первоначально планировалось отремонтировать по этой программе 24 дворовые территории. Но в итоге, благодаря дополнительно выделенным средствам и полученной во время конкурсных процедур экономии, удалось благоустроить в общей сложности 45 дворов. Таким образом, список дворов, в которых пройдут благоустроительные работы, может быть расширен.

Стоимость работ в каждом из дворах различна - от 820 тысяч до почти 3 миллионов рублей. Она зависит прежде всего от площади территорий. В перечень благоустроительных работ входят асфальтирование проезжей части и тротуаров двора, установка лавочек и урн.