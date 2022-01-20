Во Владимирской области изъято 43 тысячи пачек поддельных сигарет

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Юрьев-Польского возбудили уголовное дело по факту приобретения и хранения в целях сбыта немаркированной табачной продукции.

Речь идет о контрафактных сигаретах, которые обнаружили оперативники местной полиции с коллегами из ГИБДД, когда минувшей осенью остановили автомобиль под управлением 35-летнего жителя Юрьев-Польского района.

В автомобиле мужчины, а также в двух арендованных им гаражах было обнаружено и изъято более 43 тысяч пачек поддельных сигарет разных марок. Эксперты оценили стоимость партии в более чем 4,7 миллиона рублей.

В ходе следствия установлено, что с августа по октябрь минувшего года юрьевпольчанин, заведомо зная о запрете на продажу сигарет без акцизов, заказывал через интернет сигареты неизвестного происхождения, которые потом планировал продать.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.