Во Владимире за последние сутки вывезено 12 тысяч кубометров снега

Администрация города Владимира ежедневно отчитывается о том, сколько работников и единиц техники работает на улицах города, занимаясь уборкой снега. Есть и цифра о том, сколько вывезено снега. И за прошедшие сутки, 19 января с улиц областного центра вывезено рекордное количество снега - свыше 12000 кубометров. Большегрузные самосвалы совершили более 580 рейсов. До этого лишь 13 января цифра приближалась к этому значению. Тогда вывезли 11 тысяч кубометров снега.

В ночь с среды на четверг к работам по зимней уборке Владимира привлекалось 49 единиц техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». Работы по уборке снега проводились на улицах Горной, 1-й Никольской, Княгининской, Каманина, Труда, Чайковского, Горького, Соколова-Соколенка, проспекте Ленина, переулке Сушкова, Спортивном переулке.

20 января уборку снега продолжают 55 единиц техники и 52 дворника. В частности, сбор и вывоз снега организован на улицах Мира, Владимирский спуск, Безыменского.