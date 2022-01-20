В 2021 году во Владимирской области введён рекордный объём жилья

В 33 регионе введено в эксплуатацию 828 тысяч квадратных метров жилья – это новый исторический максимум. Предыдущий − в 815 тысяч квадратных метров − был зафиксирован в 1986 году.

По отношению к 2020 году темпы строительства выросли на 14 процентов, сообщает департамент архитектуры и строительства Владимирской области. При этом две трети в структуре общего ввода жилья по региону − это индивидуальное жилищное строительство. По мнению специалистов, мощным стимулом развития этого направления строительства стали решения федерального центра по «дачной амнистии» и догазификации населённых пунктов. Всего введено 649 тысяч квадратных метров, многоквартирных домов – 179 тысяч квадратных метров.

В нашей области строительство жилья ведут 52 компании. На сегодняшний день строится 125 объектов площадью более 1,3 млн квадратных метров. При этом приоритетным направлением является комплексное освоение новых территорий. На 2022 год намечена сдача свыше 790 тысяч квадратных метров жилья.