Жителю Коврова мошенник продал вместо старинных монет сувенирные

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Астраханской области. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве.

Как сообщает областное УМВД, установлено, что в сентябре 2018 года, мужчина, находясь в Коврове, предложил ранее незнакомому местному жителю приобрести за умеренную плату старинные монеты, пояснив, что нашел их при разборе старого дома. Мужчина заверил, что монеты выполнены из золота и серебра и, продав их, можно выручить немаленькие деньги. Предложение заинтересовало ковровчанина.

В этот же день они зашли в ближайший ломбард, чтобы проверить одну из монет на подлинность. По результатам исследования состава монеты работник ломбарда подтвердил, что она выполнена из золота 900 пробы и стоимость ее может достигать 20 тысяч рублей. Фигурант убедил местного жителя, что и остальные монеты также выполнены из драгоценных металлов.

Так житель Коврова приобрел девятнадцать монет за 30 тысяч рублей, планируя выручить с их продажи гораздо большую сумму. Однако реализовать их не получилось – монеты оказались сувенирными. Об этом ковровчанину сообщили в ломбарде.

Потерпевший обратился в полицию. Идентифицировать личность подозреваемого помогла работа эксперта-криминалиста. Житель Астраханской области был задержан и дал признательные показания.

Ущерб, причиненный ковровчанину, возмещен обвиняемым в полном объеме. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.