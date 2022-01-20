Владимирцев приглашают на встречу с московскими писателями и поэтами

22 января в 14 часов во Владимирской областной научной библиотеке состоится творческая встреча с московскими писателями и поэтами. На встречу с владимирцами приедут Любовь Гудкова, Анастасия Рогова, Александр Евсюков, Елена Уварова.

На встрече с владимирскими читателями они поделятся новостями из мира литературы, своим мнением о писательском счастье и жизнеспособности поэзии в современном мире. Авторы прочтут свои произведения, ответят на вопросы из зала и проведут автограф-сессию.

Поэт Любовь Гудкова (Евсюкова) – уроженка города Иваново. Автор сборника стихов «Благодарю!», а также публикаций в журналах, газетах и альманахах, в том числе: «Русскоязычная Америка», «Тула», «Артбухта», «45-я Параллель», «Белая Скала», «Откровение», «Гудок», «Литературные знакомства» и др.. Стихи переведены на турецкий язык.

Анастасия Рогова – прозаик, сценарист, критик, журналист, член Союза российских писателей. Финалист творческой лаборатории российского отделения «Дисней» и Лиги кино. Автор книги «Волчье солнце» (изд-во «Т8», Москва, 2021) и ряда сборников прозы.

Прозаик и критик Александр Евсюков, член Союза российских писателей. Проза переведена на итальянский, армянский, болгарский, польский, турецкий и якутский языки. Автор книг рассказов «Контур легенды» (М. «Русский Гулливер», 2017), «Караим» (М. «Роман-газета», 2020) и «Двенадцать сторон света» (М. «Формаслов», 2021).

Поэт Елена Уварова. Стихи пишет с 2014 года. Лауреат 1 степени в номинации «Поэзия» в международном литературном конкурсе «Витебский листопад» (2020 г.), лауреат 1 степени литературного конкурса им. С.Н. Сергеева-Ценского в номинации «Поэзия» (2020). Бронзовый призёр Международного литературного конкурса «9-й открытый Чемпионат Балтии» по русской поэзии 2020».