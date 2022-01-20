Во Владимирской области с начала года произошло 13 ДТП с участием детей

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, с начала 2022 года на территории региона произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых четверо детей погибло, еще 16 получили различные травмы.

В Госавтоинспекции отметили, что в одном случае ребенка перевозили без удерживающего устройства, а часть аварий вовсе произошла по вине водителей, перевозивших малышей. Чаще всего этими нарушениями становились выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда и нарушение правил обгона.

В ГИБДД призывают водителей быть осторожнее и внимательнее при перевозке маленьких пассажиров и не забывать о том, что детей до 7 лет следует перевозить только с использованием детских удерживающих устройств, а с 7 до 11 лет — либо с использованием удерживающих устройств, либо ремней безопасности на заднем сиденье, и только со спецустройствами на переднем. Это же касается грузовиков и автомобилей такси.

Владимирская Госавтоинспекция, в свою очередь, будет продолжать рейды по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей, в том числе путем сплошных проверок на дорогах.