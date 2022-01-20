Бывший начальник Муромской налоговой отобрал у подчиненных премий на 319 тысяч рублей

Бывший начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Владимирской области, признан виновным по статье "превышение должностных полномочий", "растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения".

Как сообщает областная прокуратура, с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2018 года экс-начальник давал незаконные указания своим подчиненным о передаче ему части денежных средств, начисленных им ранее в качестве премий. В результате, сотрудники налоговой передали ему часть денег в сумме 319 тысяч рублей, которыми мужчина распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, приговором суда установлена вина и в другом преступлении. Мужчина потратил казенный бензин на 18 238 рублей, когда ездил на служебном автомобиле в личных целях в Гусь-Хрустальный и поселок Красное Эхо, где жили члены его семьи.

С учетом всех обстоятельств суд назначил бывшему начальнику налоговой службы наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года условно с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 2 года. Также удовлетворен гражданский иск о взыскании денежных средств на сумму более 18 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба.