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Происшествия20 января 2022 6:51

Гусевчанин обвиняется в краже у родственницы и хранении наркотиков

В скором времени местному жителю предстоит предстать перед судом
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя Гусь-Хрустального, обвиняемого в краже и незаконном хранении наркотических средств.

В июле минувшего года в полицию обратилась женщина, сообщившая, что из ее квартиры исчезли деньги и золотые украшения — в общей сложности на 50 тысяч рублей.

В ходе розысков оперативники вышли на след подозреваемого, которым оказался родственник потерпевшей. Парень был задержан, после чего сознался в краже и объяснил, что на хищение его подтолкнуло тяжелое материальное положение. Украшения он успел продать, а вырученные деньги потратить.

Также полицейские установили, что молодой человек купил в Гусь-Хрустальном наркотики общей массой 0,24 грамма, которые забрал через тайник-закладку и хранил в ремне от брюк.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд, куда оно было направлено с утвержденным обвинительным заключением.