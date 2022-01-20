Во Владимире медсестра отсудила страховые выплаты после заражения коронавирусом

В суд с иском обратилась медсестра, которая работает во "Владимирском психоневрологическом интернате". Она заразилась от больного коронавирусом, которого лечили в учреждении.

Согласно приказу она вошла в число сотрудников, которым производилась выплата за особые условия труда и дополнительную нагрузку в повышенном размере, непосредственно контактирующими с ковид-больными.

- Состоялось заседание врачебной комиссии по расследованию страхового случая причинения вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученного при исполнении трудовых обязанностей заболевания, по результатам которого случай заболевания является страховым случаем, - сообщает Октябрьский районный суд.

Материалы расследования отправили в региональный Фонд социального страхования, но там выплату не произвели. Там посчитали, что выплата не полагается, поскольку учреждение, в котором работала медсестра, является не лечебным, а социальным.

Женщине пришлось обратиться в суд. Там установили, что "учреждение в котором работает истец наряду с основной (уставной) деятельностью, осуществляет медицинскую деятельность, в том числе по сестринскому делу"

Исковые требования удовлетворены в полном объеме.