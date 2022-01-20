Во Владимирской области стартует благотворительный марафон

20 января стартует благотворительный марафон "Живи ярко - делай добро".

Работники учреждений социального обслуживания, волонтёры, индивидуальные предприниматели, частные лица будут оказывать нуждающимся различную помощь: расчищать от снега придомовые территории ветеранов Великой Отечественной войны, клеить обои в жилье престарелых граждан, организовывать досуговые мероприятия для детей и пожилых людей, дарить книги и необходимые вещи.

Итоги благотворительного марафона планируется подвести 20 февраля − во Всемирный день социальной справедливости и совпавший с ним день рождения легендарного человека − Елизаветы Глинки (Доктора Лизы).