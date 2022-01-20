В спортшколы Владимирской области поступило новое оборудование

Благодаря проекту «Спорт – норма жизни» 21 современная биатлонная установка закуплена для нужд спортшкол Коврова и Кольчугино, 55 хоккейных клюшек поступило в распоряжение владимирской Детско-юношеской спортивной школы хоккея с шайбой и фигурного катания №8.

Кроме того, 3 аппаратно-программных комплекса для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности поставлены в Спортивную школу олимпийского резерва № 4 по лёгкой атлетике во Владимире, Спорткомплекс «Молодёжный» в Коврове и Дворец спорта в посёлке Мелехово Ковровского района.