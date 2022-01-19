Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 14:43

В Коврове управление городского хозяйства оштрафовали на 100 тысяч рублей

Прокурорская проверка вскрыла ряд нарушений в области дорожного движения
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной совместно с представителями ГИБДД, было установлено, что на некоторых улицах города оружейников отсутствуют искусственные неровности, фонарное освещение, а также не имеется тротуаров и остановочных пунктов. В особенности это касается мест, расположенных вблизи школ, а также других образовательных и социальных учреждений.

Все это повышает вероятность возникновения ДТП, в том числе с участием школьников и студентов.

В результате на Управление городского хозяйства администрации Коврова было возбуждено дело об административном правонарушении. 17 января мировой суд рассмотрел материалы дела и вынес предприятию наказание - штраф в размере 100 тысяч рублей.