В Муромском историко-художественном музее пройдёт выставка живописи Андрея Мочалина

20 января в выставочном центре Муромского историко-художественного музея открывается выставка владимирского живописца Андрея Мочалина. В масштабную экспозицию войдёт около 50 работ, выполненных маслом и акрилом, созданных с 2004 по 2022 годы. Главная тема произведений художника − российская глубинка, Владимирская земля. Выставка будет работать с 20 января по 14 февраля.

Андрей Мочалин – художник-пейзажист реалистического направления, один из ведущих живописцев Владимирской организации Союза художников России. Он родился во Владимире, в 1990 году окончил Суздальское художественно-реставрационное училище. Муром является для него второй родиной. Здесь живёт многочисленная родня по линии отца. В детстве все каникулы он проводил у бабушки в Панфилово и Карачарово.

В 2020 году Андрей Мочалин награждён золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство» Союза художников России. Кроме того, он является лауреатом Областной премии в области культуры, искусства и литературы (2005) и областной премии имени народного художника России Владимира Юкина (2018).