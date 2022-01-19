В Коврове сироте не дали квартиру после достижения совершеннолетия

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе прокурорской проверки установлено, что молодой человек 2000 года рождения остался без родителей после того, как его мать лишили родительских прав. Отец же вовсе был неизвестен.

Когда молодому человеку исполнилось 18 лет, городские власти обязаны были выделить ему квартиру по договору специализированного найма, однако в реальности этого не сделали.

По результатам проверки прокуроры обратились в суд с иском в пользу парня. Суд рассмотрел иск и удовлетворил его. Нынешней зимой молодому человеку наконец-то предоставили новое жилье.