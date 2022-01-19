В Коврове водитель самосвала обрушил теплотрассу на четыре автомобиля

Фото: группа "Вконтакте" "Город - Ковров"

Как сообщили в отделе ГИБДД ОМВД России «Ковровский», авария произошла около 12.00 в районе дома №12.

По предварительной информации, водитель самосвала «МАЗ», двигавшийся с поднятым кузовом, зацепил участок теплотрассы, проходящий над дорогой, в результате чего тот рухнул прямо на припаркованные внизу автомобили.

К счастью, никто из людей не пострадал, чего не сказать о машинах: в результате существенные технические повреждения получили четыре легковушки: «Ниссан Тиида», «Лада» 2114, «Митсубиси Лансер» и «Рено Каптер».

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего. Известно, что признаков опьянения у водителя грузовика не выявлено.