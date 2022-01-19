Во Владимире отремонтировали станцию скорой помощи

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19 января врио заместителя губернатора Константин Баранов и заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Александр Жестков проверили, как выполнены поручения главы региона Александра Авдеева, данные в ходе его рабочей встречи с коллективом Станции скорой медицинской помощи во Владимире 5 ноября.

Напомним, медики «скорой» обратились к Александру Авдееву с просьбами решить вопрос с организацией второго въезда на территорию станции на улице Александра Матросова, помочь с обновлением автопарка, текущим косметическим ремонтом основного здания и приведением в порядок опорных подстанций в городе, уделить внимание оснащению спецтранспорта − была озвучена необходимость закупки оборудования для транспортировки больных от квартиры до автомобиля скорой помощи.

-Выполнен косметический ремонт третьего этажа здания, где находится оперативный диспетчерский отдел, оборудованы кухня-столовая и комнаты отдыха, устроены душевые и личные шкафчики для каждого постоянного сотрудника. Закуплены специализированная одежда и обувь для медработников, вакуумные шины, устройство для подъёма пациентов. Актуализированы запасы лекарств, в том числе для тяжёлых больных, откорректирована маршрутизация скорой помощи. Ведём ремонт в восточной городской подстанции на улице Растопчина. Планируем и дальше всемерно помогать региональной службе скорой помощи, в том числе привлекать к этой работе врачей, волонтёров, – сообщил Константин Баранов.

В конце 2021 года в распоряжение владимирской станции скорой медицинской помощи дополнительно поставлено 9 новых автомобилей – 8 класса «В» и реанимобиль класса «С». На сегодняшний день функциональный состав автопарка – более 30 единиц, и его планируется увеличивать и дальше. Кроме того, расширена парковочная зона около здания, при поддержке администрации города Владимира оборудована мойка автомобилей, организован второй въезд со шлагбаумом, что значительно повысило оперативность работы бригад. В скором времени для очистки территории станции от снега будет поставлен мини-трактор.

За прошлый год на «скорую» удалось привлечь 89 работников. Только за последние полтора месяца трудоустроено 25 фельдшеров, что позволило дополнительно сформировать 8 бригад.

В стадии проектирования – новая станция скорой помощи во Владимире. Участок под застройку предварительно определён в микрорайоне Доброе – недалеко от гипермаркета «Глобус». В новом здании планируется разместить диспетчерский отдел и основные силы.