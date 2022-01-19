В Муроме временно изменится расписание пяти электричек

Как сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», с 28 января по 4 февраля по техническим причинам изменится отправление и прибытие некоторых пригородных поездов.

Так, поезд №6076 сообщением Муром-Арзамас-2 будет отправляться в 11.07 и прибывать на конечную в 13.33. В то же время поезд №6184, следующий из Мурома до станции Теша, отправится из города на Оке в 14.16, а прибудет на Тешу в 15.19.

А поезд №6075 «Арзамас-2 — Муром» в эти дни станет отправляться из Арзамаса в 12.30 и прибывать в Муром в 15.05.

Наконец, поезд №6078 «Муром — Арзамас-» отправится в 16.27, а прибудет в 18.54.

единственной электричкой московского направления, которая тоже временно поменяет время отправления, стал электропоезд №6065 «Муром — Вековка», который отправится из Мурома в 15.15, а прибудет на конечную станцию в 16.55.

Пассажирам следует учесть эти изменения при планировании поездок.