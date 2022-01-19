В Меленковском районе предприниматели самовольно захватили земли

Как сообщает областная прокуратура, земельный участок, расположенный в деревне Малый Приклон, использует предприниматель для деревообработки. На нем расположено здание двух складов и бытовых помещений. Однако прав на этот участок у бизнесмена нет.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности еще одного индивидуального предпринимателя, который занимается переработкой древесины в Меленковском районе.

В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены производства об административном правонарушении. На нарушителей наложены штрафы в размере на общую сумму 40 тысяч рублей.