Экс-главный управляющий директор "ЕРИЦ" выписал себе премии на более чем 400 тысяч рублей

Следственный комитет по материалам регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного управляющего директора ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области».

Он подозревается по статье "присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере".

По версии следствия, с марта по декабрь 2021 года главный управляющий директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области», не ставя в известность работодателей, издавал приказы о своем ежемесячном премировании в размере 45 тысяч рублей. За 10 месяцев бывшее он присвоил более 400 тысяч рублей.

Причастность к совершенному преступлению подозреваемый отрицает.

Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.