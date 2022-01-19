Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия19 января 2022 12:17

Экс-главный управляющий директор "ЕРИЦ" выписал себе премии на более чем 400 тысяч рублей

Свою причастность подозреваемый отрицает
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Следственный комитет по материалам регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного управляющего директора ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области».

Он подозревается по статье "присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере".

По версии следствия, с марта по декабрь 2021 года главный управляющий директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области», не ставя в известность работодателей, издавал приказы о своем ежемесячном премировании в размере 45 тысяч рублей. За 10 месяцев бывшее он присвоил более 400 тысяч рублей.

Причастность к совершенному преступлению подозреваемый отрицает.

Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по Владимирской области.