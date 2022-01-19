Житель Мурома украл контейнеры и сдал их на металлолом

Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Мурома, подозреваемого в краже, сообщает областное УМВД.

В конце прошлого года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступили три сообщения от местных жителей о хищении металлических контейнеров с территории принадлежащих им земельных участков. Причиненный собственникам материальный ущерб превысил 120 тысяч рублей.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого. Мужчина сознался в содеянном. Муромлянин пояснил, что в течение октября-ноября прошлого года, используя для транспортировки манипулятор, похитил с участков три металлических контейнера, которые впоследствии реализовал в пункте приема металла. Вырученные деньги фигурант потратил на личные нужды.

В ходе следствия сотрудники полиции установили местонахождение всех трех металлических контейнеров. В настоящее время два из них изъяты и будут возвращены законным владельцам.