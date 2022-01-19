Согласовали проект восстановления разрушенной стены Троицкого монастыря в Муроме

Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области сообщает, что 17 января была согласована научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Стены и башни, XVII век» (восточный участок), входящего в состав ансамбля Троицкого монастыря в Муроме на площади Крестьянина.

Проект разработан АО «Владимирреставрация» и предусматривает выполнение следующих реставрационных работ: замена фундамента сохранившихся прясел, примыкающих к юго-восточной башне, выполнение нового фундамента на участке разрушенной ограды, усиление сохранившейся кирпичной кладки, восстановление разрушенной кирпичной кладки, выполнение кровельного покрытия, затирка, покраска стен, устройство отмостки. Внешний облик разрушенного участка ограды должен быть восстановлен по аналогии с сохранившимися пряслами ограды, а также на основании историко-архивных изысканий и натурных исследований.

Напомним, что восточный участок ограды обрушился в апреле прошлого года. На разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия направлено более 1,2 млн рублей из областного бюджета.