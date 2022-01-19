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Происшествия19 января 2022 9:46

В Собинском районе самосвал снес опору над федеральной трассой М-7

ДТП случилось в одиннадцатом часу вечера 18 января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 22.50 на 169 километре трассы М-7 «Волга» водитель грузовика FAW-658983, ехавший в сторону Москвы, допустил поднятие кузова, в результате чего задел металлические конструкции над трассой.

В свою очередь, конструкция рухнула на проезжавший мимо грузовик «ГАЗ».

После удара о конструкции самосвал врезался в барьерное ограждение и перевернулся.

К счастью, никто из людей в ДТП не пострадал. В настоящее время в Госавтоинспекции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.