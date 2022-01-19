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Происшествия19 января 2022 9:24

Вязниковец пришел устраиваться на работу и обокрал предприятие

Получив отказ в трудоустройстве, местный житель с пустыми руками не ушел
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале января в полицию Вязниковского района обратился руководитель местного предприятия, заявивший о краже из цеха насосов и гидромотора общей стоимостью в 15 тысяч рублей.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 68-летний вязниковец. По версии следствия и по словам самого подозреваемого, в тот день он пришел на предприятие в поисках работы, но получил отказ. А когда мужчина покидал территорию, на глаза ему попалась дверь того самого цеха, которая оказалась не заперта. Тогда он пробрался внутрь, забрал насосы и гидромотор и ушел.

В настоящее время по факту кражи следователи возбудили уголовное дело. Самого мужчину на время следствия заключили под стражу.