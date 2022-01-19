Во Владимирской области не хватает швей, слесарей и водителей

Спрос на рабочую силу во Владимирской области значительно превышает предложение, сообщает департамент труда и занятости населения. Региональная служба занятости располагает 20 тысячами вакансий, а на учёте в качестве безработных стоит порядка 6 тысяч человек.

Наиболее востребованы работодателями области швеи, операторы различных специальностей, водители, полицейские, увеличился спрос на слесарей. По-прежнему нужны врачи, медицинские сёстры, фельдшеры и инженеры. Реже, но требуются супервайзеры и мерчендайзеры, администраторы, менеджеры, бухгалтеры и юристы.

В прошлом году во Владимирской области службами занятости было трудоустроено более 22,5 тысяч человек – 67 процентов от общего количества обратившихся. В среднем, соискателей трудоустраивали в течение 3,5 месяцев. Всего за помощью в поиске работы в минувшем году обратились 33,6 тысяч человек. Это почти вдвое меньше показателя непростого 2020 года. Тогда трудоустроиться хотели 59,7 тысяч жителей региона, нашли работу чуть более 40 процентов соискателей.