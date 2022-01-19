Владимирцы могут превратиться в стеклодувов

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С этого года в экспозиции Музея хрусталя и стекла (ул. Дворянская, 2) можно посетить уникальный мастер-класс по стеклу.

На мастер-классе возможность попробовать себя в роли мастера-стеклодува дают каждому. Весь процесс происходит под чётким контролем профессионала. Стеклянную палочку-заготовку сначала разогревают, затем придают расплавленной массе форму, а дальше – дело рук и фантазии мастера. С помощью различных инструментов: щипцов, пинцетов, а также используя метод припайки, получают стеклянные фигуры.

- Это почти то же самое, что лепить из пластилина, но только вместо пластилина – стекло, а несколько приспособлений – в помощь. Все необходимые требования к безопасности для проведения подобных занятий нами соблюдены. После того, как фигурка сделана, мы даём ей остыть несколько минут, - рассказывает руководитель мастер-класса Никита Слепнёв.

Авторские произведения выдающихся художников Гусевского хрустального завода имени Мальцова известны на всю страну. Их можно увидеть в Музее хрусталя и стекла XVIII-XXI веков в центре города Владимира, здесь же в музейном магазине можно приобрести изделия современных мастеров. В зоне мастер-класса также работает небольшая выставка, где можно посмотреть произведения стеклоделов, которые делятся своим мастерством с посетителями музея.

Мастер-класс «Секрет стеклодела»: время работы: с 22 января с 11 до 17. Понедельник - выходной До 22 января по предварительной записи. Стоимость: 500 рублей с человека. Телефоны для записи и справок: (4922) 32-42-63, 8-910-773-73-51 – экскурсионное бюро музея в г. Владимире.