В одной из владимирских школ новое оборудование пролежало на складе год

На заседании комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту выступила аудитор городской контрольно-счетной палаты Татьяна Корнилова.

Она рассказала, что в прошлом году на программу "Цифровая образовательная среда" выделялась субсидия в размере 47 миллионов 682 тысяч рублей. На эти деньги был закуплен 21 комплект ЭВМ и интерактивного оборудования (цена одного комплекта - 2 миллиона 270 тысяч).

Оборудование передали в 21 владимирскую школу. Однако не решили им воспользоваться.

- В школе №16 комплект пролежал нераспакованным на складе больше года и не использовалось в обучении! По словам директора, разрешения на его использование получено не было. Таким образом денежные средства в размере 1 миллиона 282 тысячи рублей были использованы неэффективно. Директору было внесено представление. Нарушение было устранено, - рассказала Татьяна Корнилова.

Кроме того, были выявлены нарушения бухгалтерского учета в школах №37, 6, 39-й гимназии. Общая сумма нарушений составила 3 миллиона 529 тысяч рублей. Сейчас они устранены.