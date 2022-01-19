Двум владимирским лагерям выделят по два миллиона рублей

Муниципальные лагеря "Икар" и "Дружба" каждый год пользуются повышенным спросом среди детей и их родителей. В прошлом году в них отдохнуло больше 1,5 тысячи ребят. В этом году путевки достанутся 2100 детям. Будут принимать по 350 несовершеннолетних в смену.

Причем заявления начали принимать уже с 10 января в МФЦ. Очереди в первые дни выстраивались огромные. На некоторые смены уже нет свободных мест.

К слову, лагеря продолжают обновлять. Ремонт проводится постепенно, поскольку средств на обновление выделяют недостаточно.

- В этом году "Икар" и "Дружба" получат на ремонт по два миллиона рублей. В "Икаре" отремонтируют фасад корпусов и крышу столовой, в "Дружбе" - туалеты. Из-за недостатка средств приходится проводить ремонтные работы поэтапно, - подчеркнула Елена Корнева, и.о. начальника городского управления по физкультуре, спорту и молодежной политике.