Владимирская спортсменка стала победительницей Первенства ЦФО по художественной гимнастике

Команда Владимирской области вернулась из Тулы, где проходило Первенство Центрального Федерального округа России по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвовали юные гимнастки 2011-2007 годов рождения из 16 регионов центра страны. Воспитанница СШОР № 5 г. Владимира, член сборной команды России Анна Николаева показала высочайший уровень подготовки и стала победительницей Первенства ЦФО 2022 года по программе юниоров!

Всего в команде от Владимирской области выступали 11 гимнасток из Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального и Мурома и две команды из СШОР № 5 по программе групповых упражнений.

В финальных соревнованиях индивидуальной программы среди 20 сильнейших по программе КМС выступали — Анна Николаева, Алина Галочкина, по 1 разряду — Алена Ханина. Владимирская команда заняла четвертое общекомандное место.