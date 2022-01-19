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Общество19 января 2022 7:55

Во владимирские школы передадут 19 ноутбуков

Они предназначены для учителей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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19 января состоялось заседание комитета по образованию, культуре, туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту.

Депутаты одобрили передачу ноутбуков во владимирские школы. 19 ноутбуков предал департамент имущественных и земельных отношений. Технику отдадут учителям, поскольку для детей они не подходят.

- В прошлом году мы закупили 30 ноутбуков для 17 школ, в этом году эта работа будет продолжена. Но зачастую в небольших школах не хватает оборудования, поэтому 19 переданных ноутбуков мы отдадим именно в такие образовательные учреждения, - пояснила Елена Малик, начальник городского управления образования.