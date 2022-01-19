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Общество19 января 2022 6:55

Владимирской епархии передали особняк в центре города

В нем откроют молодежный православный центр
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Здание особняка XIX века, которое расположено по улице Большой Московской (дом №102) перешло в ведение РПЦ. Владимирская епархия хочет открыть там молодежный православный центр.

Площадь здания - 560 квадратных метров. В доме уже заменили водопровод, тепловой узел, в комнатах установили новые радиаторы. По словам заведующего архитектурным отделом Владимирской епархии Александра Бондарева, в помещении будет пять небольших комнат, актовый зал, библиотека и домовая церковь.

- Из сохранившихся предметов интерьера – винтовая лестница. Сейчас найдены владимирские мастера, которые взялись восстановить чугунное литье, так что будет восстановлено в полном объеме, как было до революции, – рассказал Бондарев.

Ремонт должны завершить весной.