Владимирской епархии передали особняк в центре города

Здание особняка XIX века, которое расположено по улице Большой Московской (дом №102) перешло в ведение РПЦ. Владимирская епархия хочет открыть там молодежный православный центр.

Площадь здания - 560 квадратных метров. В доме уже заменили водопровод, тепловой узел, в комнатах установили новые радиаторы. По словам заведующего архитектурным отделом Владимирской епархии Александра Бондарева, в помещении будет пять небольших комнат, актовый зал, библиотека и домовая церковь.

- Из сохранившихся предметов интерьера – винтовая лестница. Сейчас найдены владимирские мастера, которые взялись восстановить чугунное литье, так что будет восстановлено в полном объеме, как было до революции, – рассказал Бондарев.

Ремонт должны завершить весной.