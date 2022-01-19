В Коврове аферист завладел грузовой машиной и продал ее на металлолом

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества, Фигурантом по которому проходит 54-летний житель Ивановской области.

По версии следствия, мужчина нашел на одном из сайтов интернет-объявление о продающемся в Коврове грузовике марки «ЗИЛ» стоимостью 130 тысяч рублей.

Мужчина созвонился с владельцем машины и назначил встречу, в ходе которой заявил, что купит грузовик, но якобы денег пока не имеет, и уговорит продавца передать ему «ЗИЛ» под расписку. Ивановец заверил, что в течение двух месяцев передаст всю требуемую сумму.

Продавец согласился, так что мужчина написал расписку, забрал грузовик и уехал в Ивановскую область.

Продавец так и не дождался денег и обратился в полицию. Как выяснили стражи порядка, «ЗИЛ» предприимчивый ивановец успел сдать в пункт приема металла и выручил за него 35 тысяч рублей. Никаких денег возвращать он и не собирался. Мужчину задержали и он сознался в мошенничестве.

Оказалось, что ранее ивановца уже судили за подобные преступления. В скором времени он снова окажется на скамье подсудимых — на этот раз в Ковровском городском суде, куда в настоящее время передано на рассмотрение уголовное дело.