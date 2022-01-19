На пожаре в Александрове спасено 12 человек

19 января в 2.28 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Александрова, ул. Геологов, д. 3. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Пожарные не дали огню распространиться и ликвидировали пожар на площади 15 квадратных метров. Сгорели сараи в подвале дома. Эвакуировано 28 человек, спасено 12 человек.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.