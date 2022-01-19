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Общество19 января 2022 5:54

Крещенская ночь во Владимирской области прошла без происшествий

Были подготовлены 38 купелей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с сайта МЧС по Владимирской области

фото с сайта МЧС по Владимирской области

В ночь с 18 на 19 января православные верующие Владимирской области отметили Крещение. Традиционно в храмах в эту ночь прошли богослужения, а также жители региона совершили обряд омовения.

В преддверии Крещенских купаний органами местного самоуправления были подготовлены 38 купелей – 24 на водных объектах и 14 стационарных, а сотрудники МЧС России проверили обустройство купелей и провели инструктажи по пожарной безопасности со священнослужителями.

Праздничные службы прошли в 86 населённых пунктах, всего проведено порядка 240 мероприятий. Дежурство там несли 464 человека, 121 единица техники, включая 7 комплектов водолазного оборудования. В том числе 55 человек и 7 единиц техники от МЧС России, 360 сотрудников органов внутренних дел, представители органов местного самоуправления, добровольцы, представители казачества.

Всего за прошедшую ночь посетили купания 6772 человека, в купелях окунулся 3401 человек.

Происшествий допущено не было.