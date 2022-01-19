В Петушках предприниматель скрыл почти десять миллионов дохода

В Петушках предприниматель оштрафован за сокрытие денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов. Бывший генеральный директор АО «Покровский завод биопрепаратов" с марта по декабрь 2019 года, достоверно зная, что у завода имеется задолженность по уплате налоговых платежей, путем направления распорядительных писем в адрес своего контрагента осуществлял финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Вместо зачисления денег на счета завода, он их расходовал и скрыл от погашения задолженности доход в общей сумме более 9,7 миллионов рублей. Вину в совершенном преступлении подсудимый не признал.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд оштрафовал бывшего директора предприятия на 600 тысяч рублей.