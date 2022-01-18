Владимир, Гусь-Хрустальный и Петушки оказались самыми проблемными в плане уборки снега

18 января врио Губернатора Александр Авдеев по видео-конференц-связи провёл оперативное совещание в администрации Владимирской области, ключевой темой которого стала уборка снега в городах региона.

Если говорить о хорошем, то власти уверены в том, что реагентов и противогололедной смеси в области хватит до конца зимы, несмотря ни на что. «К настоящему времени на посыпку проезжей части региональных и межмуниципальных дорог израсходовано около 104 тысяч тонн противогололёдной смеси − 49 процентов от общего количества заготовки. В случае необходимости дополнительный объём смеси будет оперативно подготовлен. Опасений в его нехватке – нет», − доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов.

Кроме того, в "белом доме" считают, что «несмотря на снежную зиму, ситуация стабильная, особых нареканий по уборке региональных и межмуниципальных автодорог нет". А вот жалоб на зимнее содержание дворов и внутримуниципальных дорог зарегистрировано порядка тысячи. В число самых проблемных городов с уборкой снега попали Владимир, Гусь-Хрустальный и Петушки, лучше всего дела обстоят в Радужном и Юрьев-Польском.