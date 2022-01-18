Владимирская область получит 388 миллионов рублей на ремонт дорог в 2022 году

Владимирская область в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" получила дополнительную субсидию от федерального центра в размере 388,6 млн рублей . Это позволит расширить перечень объектов, планируемых к ремонту в 2022 году. С учётом поступивших средств планируется отремонтировать еще 20 км трёх автомобильных дорог региона.

В частности, в рамках подготовки к 1000-летию Суздаля продолжится ремонт автодороги «Владимир – Иваново» – Гнездилово – Туртино – Старый Двор». В прошлом году в нормативное состояние приведены более 14 км покрытия и обочин этой трассы. В 2022 году планируется полностью завершить ремонтные работы на объекте.

Будет отремонтирована ещё одна межмуниципальная дорога в Суздальском районе – «Суздаль – Ивановское – Гнездилово». Кроме того, в перечень объектов нацпроекта включен ремонт автодороги «Бетонка – Красный Огорок – Ратьково – Заречье – Новосергиево» в Киржачском районе. В ближайшее время по данным участкам состоятся конкурсы.